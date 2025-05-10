Индия не будет отменять меры против Пакистана из-за прекращения огня

Несмотря на прекращение огня, Индия не отменит меры против Пакистана, передает Reuters.

По словам источников в индийском правительстве, решение о приостановке действия договора о водах Инда после теракта в Джамму и Кашмире останется в силе, как и визовые и торговые ограничения.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После теракта индийские власти приняли ряд жестких шагов против Пакистана. Одним из наиболее значимых стало приостановление действия договора 1960 года о водах рек Инда. Это соглашение регулирует распределение вод шести рек бассейна Инда, имеющих стратегическое значение для обеих стран. Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что страны договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова уже подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск). Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар поблагодарил все страны, которые выступили посредниками в диалоге, однако заявил, что любая будущая агрессия со стороны Нью-Дели встретит жесткий ответ.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна вмешаться в конфликт Пакистана и Индии.