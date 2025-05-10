Москва и Ханой начнут переговоры о строительстве АЭС во Вьетнаме

Москва и Ханой хотят в сжатые сроки договориться о строительстве АЭС во Вьетнаме

РФ и Вьетнам договорились в сжатые сроки провести переговоры и подписать межправительственные соглашения, касающиеся строительства атомной электростанции (АЭС) на территории азиатской республики. Об этом говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, опубликованной на официальном сайте Кремля.

В документе отмечается, что Москва и Ханой согласились укреплять сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой промышленности. Также стороны подтвердили важность активизации взаимодействия в рамках строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме и при подготовке обучающихся в РФ студентов из азиатской республики по специальностям, связанным с мирным использованием атомной энергии.

«Согласились в сжатые сроки провести переговоры и подписать межправительственные соглашения о строительстве АЭС на территории Вьетнама с применением передовых технологий», — говорится в тексте.

Из него следует, что Москва и Ханой намерены строго соблюдать нормы ядерной и радиационной безопасности во время строительства станции.

10 мая в Кремле состоялись двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама. В ходе беседы российский лидер поблагодарил зарубежного коллегу за участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин сообщил о заинтересованности компаний из РФ в реконструкции гидрогенерации во Вьетнаме.