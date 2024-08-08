Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил президента Вьетнама с новой должностью

Путин поговорил по телефону с президентом Вьетнама То Ламом после личного визита

close
100%
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, глава государства поздравил коллегу с избранием на пост генсека центрального комитета (ЦК) Компартии страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время разговора российский президент пожелал вьетнамскому лидеру успехов в партийной и государственной деятельности. Также Путин и То Лам подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства двух государств и наращивания сотрудничества.

«Выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента России во Вьетнам 20 июня», — говорится в сообщении.

При этом в Кремле также указали на положительное взаимодействие двух стран на международной арене, в том числе с учетом председательства России в БРИКС.

В разговоре Путин и То Лам договорились продолжить личные контакты в будущем, заключили в пресс-службе.

3 августа пленум ЦК Компартии Вьетнама избрал То Лама новым генеральным секретарем ЦК КПВ. Он будет руководить Центральным комитетом и Политбюро в соответствии с обязанностями, установленными в партии.

Путин 20 июня совершил визит на высшем уровне во Вьетнам во время первой зарубежной поездки после избрания на пост главы государства. Во время азиатского турне президент России также посетил Китай и Северную Корею.

Ранее Путин отреагировал на кончину генсека ЦК Компартии Вьетнама.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами