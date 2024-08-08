Путин поздравил президента Вьетнама с новой должностью

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, глава государства поздравил коллегу с избранием на пост генсека центрального комитета (ЦК) Компартии страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время разговора российский президент пожелал вьетнамскому лидеру успехов в партийной и государственной деятельности. Также Путин и То Лам подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства двух государств и наращивания сотрудничества.

«Выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента России во Вьетнам 20 июня», — говорится в сообщении.

При этом в Кремле также указали на положительное взаимодействие двух стран на международной арене, в том числе с учетом председательства России в БРИКС.

В разговоре Путин и То Лам договорились продолжить личные контакты в будущем, заключили в пресс-службе.

3 августа пленум ЦК Компартии Вьетнама избрал То Лама новым генеральным секретарем ЦК КПВ. Он будет руководить Центральным комитетом и Политбюро в соответствии с обязанностями, установленными в партии.

Путин 20 июня совершил визит на высшем уровне во Вьетнам во время первой зарубежной поездки после избрания на пост главы государства. Во время азиатского турне президент России также посетил Китай и Северную Корею.

Ранее Путин отреагировал на кончину генсека ЦК Компартии Вьетнама.