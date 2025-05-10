Глава «Росатома» анонсировал крупномасштабные переговоры с гендиректором МАГАТЭ

Лихачев сообщил о планах провести крупномасштабные переговоры с Гросси в июне

Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что летом должны состояться крупномасштабные переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы планируем с ним сначала обменяться телефонными контактами, буквально сразу после [майских] праздников, и будем готовиться к крупномасштабным переговорам в первой половине июня», — сказал специалист.

По его словам, участникам консультаций предстоит обсудить большое количество вопросов. В том числе из-за того, что ситуация в сфере безопасности постоянно меняется.

7 мая украинские военные атаковали Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как рассказал мэр населенного пункта Максим Пухов, дроны были уничтожены сотрудниками военной полиции. Тем не менее три автомобиля получили повреждения.

Чиновник подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в городе. Несмотря на это, Энергодар продолжает жить мирной жизнью.

В конце апреля Лихачев заявил, что Москва готова обсудить с Вашингтоном возможность присутствия американских специалистов на Запорожской АЭС. Диалог состоится, если руководство РФ примет соответствующие политическое решение в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее мэр Энергодара оценил идею создания вокруг Запорожской АЭС нейтральной зоны под контролем американской стороны.