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ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар с помощью беспилотников

Мэр Энергодара Пухов: ВСУ атаковали город с помощью беспилотников
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Alina Smutko/Reuters

Мэр города-спутника Запорожской атомной станции Энергодара Максим Пухов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали город с помощью беспилотников.

«В результате попытки ВСУ атаковать Энергодар, повреждены три автомобиля. БПЛА был уничтожен сотрудниками военной полиции», — пояснил глава города.

Он уточнил, что пострадавших и возгораний в результате атаки нет.

Пухов добавил, что ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в городе, между тем Энергодар живет мирной жизнью.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинский дрон ударил по скорой в Алешках, фельдшер получил травму.

В момент удара скорая помощь находилась на территории Центральной районной больницы.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Херсонской области при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части.

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