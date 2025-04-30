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Россия готова обсудить с США американское присутствие на Запорожской АЭС

Лихачев: Россия готова обсудить с США присутствие американцев на ЗАЭС
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия готова обсудить с американской стороной присутствие США на Запорожской АЭС в рамках решения конфликта на Украине. Об этом «Интерфаксу» заявил глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной», — подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому каналу CBS News. В нем министр заявил, что Россия не обсуждает вопросы своей территориальной целостности, в частности — статус Крыма и Запорожской АЭС, напомнил, что Москва сразу поддержала предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня при условии получения гарантий, и обвинил Киев в нарушении моратория на удары по энергообъектам. Главные заявления дипломата — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали спорные моменты в мирном соглашении, опубликованном в СМИ.

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