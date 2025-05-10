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В МИД Индии высказались о перемирии с Пакистаном

Джайшанкар: Индия занимает бескомпромиссную позицию в отношении терроризма
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Adnan Abidi/Reuters

Индия продолжит занимать бескомпромиссную позицию в отношении терроризма. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Сегодня Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня и военных действий. Индия занимает твердую и бескомпромиссную позицию в отношении терроризма во всех его формах и проявлениях. Она будет продолжать это делать», — написал глава МИД Индии.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан провели переговоры при посредничестве американских властей. В результате стороны договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Хозяин Белого дома подчеркнул, что оба государства проявили здравый смысл и высокий уровень разумности.

Позже ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Он подтвердил, что Нью-Дели и Исламабад договорились о прекращении огня с немедленным вступлением соответствующего режима в силу.

Ранее в Пакистане высказались о возможности применения ядерного оружия в конфликте с Индией.

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Конфликт Индии и Пакистана
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