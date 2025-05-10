В минобороны Пакистана высказались о возможности применения ядерного оружия

Власти Пакистана в настоящее время не рассматривают возможность использования ядерного арсенала. Об этом сообщил министр обороны страны Хаваджа Асиф, пишет издание Dawn.

Он сделал соответствующее заявление, комментируя эскалацию конфликта с Индией.

«Хаваджа Асиф сказал, что ядерный вариант «сейчас не рассматривается», но если ситуация возникнет, то «наблюдатели» также пострадают», — говорится в материале.

Также министр опроверг сообщения об организации заседания Национального командования Вооруженных сил Пакистана. Последнее отвечает за принятие оперативных решений, связанных с применением ядерного оружия.

Конфликт между Нью-Дели и Исламабадом обострился 22 апреля, когда в подконтрольном индийским властям Кашмире произошел террористический акт. Индия возложила ответственность за произошедшее на разведывательные службы Пакистана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне 6 мая министерство обороны Индии объявило о начале «Операции Синдур», в рамках которой армия страны нанесла удары по девяти объектам на территории Пакистана. Речь идет о сооружениях, которые в Нью-Дели считают частью «террористической инфраструктуры».

Спустя четыре дня Пакистан начал военную операцию против Индии, которая получила название «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»). Военнослужащие страны атаковали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийских штатах Джамму и Кашмир. Кроме того, ударам подверглись ракетные объекты в Пенджабе.

Ранее высокопоставленные военные Индии и Пакистана провели первый телефонный разговор после эскалации конфликта.