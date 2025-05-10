Пакистан подтвердил сообщение Трампа о прекращении огня с Индией

Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Об этом сообщил глава пакистанского МИД Исхак Дар в соцсети X.
Ранее о решении двух стран прекратить боевые действия сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью», — написал Дар.
6 мая Индия начала военную операцию против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.
Целями Пакистана стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.
Ранее в Пакистане призвали не допустить «нарушения ядерного порога».