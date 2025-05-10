Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Life сравнил масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы с переговорами на крупных саммитах.

«Нужно так сказать. Потому что саммит - это встречи в верхах, ну сейчас встречи в верхах и происходят на высшем уровне», — заявил он.

По словам Пескова, для продолжительного перемирия западные страны должны остановить поставки оружия Украине, иначе прекращение огня станет для Киева преимуществом.

До этого депутат Государственной думы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал Германию прекратить поставки оружия на Украину. По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается внедриться в актуальную международную повестку, но «договариваться ему надо самому с собой».

9 мая агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что страны — члены ЕС и США завершают разработку предложения о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Документ предусматривает введение новых санкций против Москвы, если она откажется от перемирия.

Ранее в Турции заявили о готовности следить за прекращением огня на Украине.