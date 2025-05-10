В России призвали канцлера Германии прекратить поставки оружия Украине

Депутат Государственной думы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал Германию прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина и Россия 10-11 мая могут договориться о 30-дневном прекращении огня в зоне проведения российской спецоперации.

По мнению Ивлева, Мерц пытается внедриться в актуальную международную повестку, но «договариваться ему надо самому с собой». Депутат подчеркнул, что пока Германия не прекратит поставки вооружений на Украину, никакой речи о длительном перемирии быть не может.

Ивлев добавил, что России пытаются заставить пойти на 30-дневное перемирие, а в это время Вооруженные силы Украины получат новые партии танков Leopard, бронированных боевых машин Marder, зенитных ракетных систем Patriot с ракетами, а немецкие инструкторы продолжат готовить украинских военнослужащих к боям с российской армией.

Ранее украинский посол заявил, что Киев ожидает от Берлина новое оружие.