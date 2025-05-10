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В Турции заявили о готовности следить за прекращением огня на Украине

Фидан: Турция готова следить за соблюдением режима прекращения огня на Украине
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Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова следить за соблюдением режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Фидан сделал соответствующее заявление на онлайн-встрече так называемой коалиции желающих, в которую входят лидеры Франции, Германии и Британии.

«Фидан заявил на встрече, что Турция поддерживает прекращение огня на Украине без предварительных условий и усилия, нацеленные на его достижение», — отметил источник в МИД Турции.

Министр также заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае прекращения посреднических усилий по Украине со стороны США их место могут занять Турция или Китай. Он добавил, что желает США удачи в «посреднических усилиях» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

До этого Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции назвали первый шаг к миру на Украине.

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