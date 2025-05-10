В Кремле высказались о переговорах Путина с зарубежными лидерами

Песков: у Путина на полях празднования 9 мая прошли хорошие переговоры

У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы в Москве состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«На полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», — сказал он.

9 мая в российской столице прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо военных Вооруженных сил РФ в шествии приняли участие и солдаты из дружественных стран. Среди них — расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, КНР, Мьянмы, Монголии, Вьетнама и Лаоса.

В связи с 80-летним юбилеем Победы в Москву прибыли руководители нескольких стран. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, и другие высокопоставленные гости.

Ранее Путин вместе с зарубежными коллегами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве.