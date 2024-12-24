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Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти

Экс-премьер Молдавии Кику назвал Санду узурпатором и ставленницей Сороса
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Vladislav Culiomza/Reuters

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику назвал избранного президента республики Майю Санду узурпатором власти и ставленницей Джорджа Сороса по причине «фальсификации выборов». Соответствующий пост Кику опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Санду 24 декабря должна принести присягу и официально вступить в должность президента Молдавии.

«C сегодняшнего дня эта ставленница Сороса не является больше президентом, она является узурпатором государственной власти по причине фальсификации выборов», — написал Кику.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

В ноябре депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет завил, что на выборах президента Молдавии фактически произошел государственный переворот.

Ранее глава Гагаузии не признала Санду президентом Молдавии.

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