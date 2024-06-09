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Молдавская оппозиция запустила кампанию по сближению с ЕАЭС

Оппозиционер Шор объявил о запуске кампании за сближение Молдавии с ЕАЭС

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partidulsor.md

Молдавский оппозиционный блок «Победа» в преддверии референдума о евроинтеграции, который пройдет в октябре в Молдавии, запускает кампанию по агитации за сближение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил лидер блока Илан Шор, слова которого передает ТАСС.

«Мы достигли соглашения вместе с НКО «Евразия» о том, что 50 тыс. послов «Евразии» направляются в Молдавию. 50 тыс. людей должны будут донести каждому гражданину страны, что такое ЕАЭС и что такое ЕС, только не с экранов ТВ, где Майя Санду вещает, а в реале», — сказал Шор.

Также Илан Шор заявил, что Молдавия за последние четыре года нахождения европейцев во власти страны потеряла свыше 15% населения.

Кроме того, Илан Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность провести второй съезд блока в Москве.

Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» проходит в Москве в воскресенье. На нем планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии.

Грядущие выборы этой осенью для Молдавии имеют решающее значение. Таким мнением поделился Илан Шор, глава запрещенной в Молдавии партии «Шор» в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Ранее в Молдавии предрекли серьезные протесты после выборов президента.

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