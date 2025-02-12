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Экономикам стран – союзниц России предрекли рост втрое быстрее европейской

РАН: экономики стран ЕАЭС вырастут до 2030 года в среднем на 4,5% в год
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) до 2030 года будут расти в среднем на 4,5% ежегодно, пишет издание «Известия» со ссылкой на прогноз экспертов Российской академии наук (РАН) по поводу возможностей роста производительности труда и выпуска в странах ЕАЭС.

Как отмечается в исследовании сотрудников академии, ВВП Евросоюза вырос менее чем на 1% по итогам 2024 года. С этим учетом, сказано в документе, в ближайшие годы экономика ЕС будет прибавлять не более 1,5–1,8%. То есть показатель ЕАЭС с участием России превысит европейский втрое.

Во второй половине января агентство Bloomberg написало, что ВВП Ирландии по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2024 года сократилась на 1,3% после роста в 3,5% в предыдущем квартале.

В агентстве отметили, что снижение ВВП страны может быть связано с деятельностью международных промышленных компаний.

Ранее стало известно, что темпы роста экономики России достигли исторического максимума.

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