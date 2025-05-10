В посольстве РФ напомнили о приостановке работы более 30 аэропортов Индии

Посольство РФ в Индии напомнило россиянам о временном закрытии части аэропортов в индийских штатах Гуджарат, Пенджаб, Химачал-Прадеш и союзной территории Джамму и Кашмир на фоне эскалации конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по соображениям безопасности власти Индии приняли решение о временном закрытии аэропортов в штатах Гуджарат, Пенджаб, Раджастан, Химачал-Прадеш, а также в союзных территориях Джамму и Кашмир, Ладакх и Чандигарх. В общей сложности приостановлена работа 32 аэропортов.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Индии приостановлена работа более 30 аэропортов.