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Глава МИД Польши раскрыл, кто может стать посредником по Украине вместо США

Сикорский: Турция или Китай могут стать посредником по Украине в случае ухода США
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае прекращения посреднических усилий по Украине со стороны США их место могут занять Турция или Китай. Его слова приводит «Европейская правда».

Сикорский подчеркнул, что Польша желает США удачи в «посреднических усилиях» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой способна заставить Путина сесть за стол переговоров и смягчить его требования», — сказал Сикорский.

До этого Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее в Литве заявили о разногласиях между Европой и США из-за Украины.

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