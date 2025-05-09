Глава МИД Польши раскрыл, кто может стать посредником по Украине вместо США

Сикорский: Турция или Китай могут стать посредником по Украине в случае ухода США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае прекращения посреднических усилий по Украине со стороны США их место могут занять Турция или Китай. Его слова приводит «Европейская правда».

Сикорский подчеркнул, что Польша желает США удачи в «посреднических усилиях» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой способна заставить Путина сесть за стол переговоров и смягчить его требования», — сказал Сикорский.

До этого Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее в Литве заявили о разногласиях между Европой и США из-за Украины.