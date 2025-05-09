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Мерц выступил за быстрое прекращение боев на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за быстрое прекращение конфликта на Украине
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Wolfgang Rattay/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за быстрое прекращение конфликта на Украине после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением он выступил для Tagesschau.

«Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров», — заявил пресс-секретарь Мерца Стефан Корнелиус.

Сообщается, что в ходе телефонных переговоров с Мерцем Трамп пообещал «решительно» поддержать усилия Германии по поиску прочного мира совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами.

До этого Мерц понадеялся на серьезные переговоры на следующей неделе.

По словам Мерца, после состоявшегося накануне разговора с президентом США Дональдом Трампом он ожидает от Вашингтона усиления давления на Москву. Политик подчеркнул, что предстоящие дни могут стать поворотным моментом для начала содержательного диалога.

В мае американский лидер выступил с призывом к Москве и Киеву установить режим безоговорочного 30-дневного прекращения огня в зоне боевых действий. По его словам, в случае несоблюдения перемирия одной из сторон Вашингтон введет дополнительные санкции против обоих государств.

Ранее Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от длительного перемирия.

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