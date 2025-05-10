Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Буркина-Фасо оценил эффект от российского «Орешника»

Президент Буркина-Фасо Траоре: от российского «Орешника» содрогается весь мир
close
President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что российский комплекс «Орешник» является передовым оружием, внушающим трепет всему миру. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это «Орешник», от которого содрогается весь мир», — отметил глава африканского государства, выступая перед студентами Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) в Москве.

Отмечается, что визит Траоре в Москву связан с его участием в торжествах, посвященных празднованию Дня Победы.

7 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на источники заявил, что Путин поручил Минобороны РФ выбрать цели в Киеве для ударов «Орешником». Канал утверждает, что ВСУ готовят провокации в Москве, ответ на которые, пишет канал, будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Депутат Госдумы Андрей Колесник пояснил, что в военном ремесле цели для атак определяются заранее, и только верховный главнокомандующий решает, какие из них выбрать.

Ранее стало известно, что РФ закроет небо над полигоном, запускающим ракеты «Орешник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами