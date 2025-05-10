Президент Буркина-Фасо оценил эффект от российского «Орешника»

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что российский комплекс «Орешник» является передовым оружием, внушающим трепет всему миру. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это «Орешник», от которого содрогается весь мир», — отметил глава африканского государства, выступая перед студентами Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) в Москве.

Отмечается, что визит Траоре в Москву связан с его участием в торжествах, посвященных празднованию Дня Победы.

7 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на источники заявил, что Путин поручил Минобороны РФ выбрать цели в Киеве для ударов «Орешником». Канал утверждает, что ВСУ готовят провокации в Москве, ответ на которые, пишет канал, будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Депутат Госдумы Андрей Колесник пояснил, что в военном ремесле цели для атак определяются заранее, и только верховный главнокомандующий решает, какие из них выбрать.

Ранее стало известно, что РФ закроет небо над полигоном, запускающим ракеты «Орешник».