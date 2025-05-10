Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ закроет небо над полигоном, запускающим ракеты «Орешник»

Россия закроет небо над полигоном «Капустин Яр», запускающим ракеты «Орешник»
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Россия закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», с которого осуществляется запуск ракет типа «Орешник». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на уведомление NOTAM (тип QRTCA) от Ростовского FIR.

Отмечается, что с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая по UTC российские военные закроют небо над частью Волгоградской и Саратовской областей, охватывающей полигон. Ограничения будут действовать от земли и до неограниченной высоты.

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

В этот день президент России Владимир Путин сообщил, что удар «Орешника» стал ответом на действия западных стран, которые дали Украине разрешение бить баллистическими ракетами, произведенными в странах НАТО, по российской территории. По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, так как «Орешник» атакует цель со скоростью 2,5–3 км/сек.

Ранее Сергей Шойгу оценил необходимость размещения «Орешника» в Белоруссии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами