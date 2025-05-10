РФ закроет небо над полигоном, запускающим ракеты «Орешник»

Россия закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», с которого осуществляется запуск ракет типа «Орешник». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на уведомление NOTAM (тип QRTCA) от Ростовского FIR.

Отмечается, что с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая по UTC российские военные закроют небо над частью Волгоградской и Саратовской областей, охватывающей полигон. Ограничения будут действовать от земли и до неограниченной высоты.

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

В этот день президент России Владимир Путин сообщил, что удар «Орешника» стал ответом на действия западных стран, которые дали Украине разрешение бить баллистическими ракетами, произведенными в странах НАТО, по российской территории. По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, так как «Орешник» атакует цель со скоростью 2,5–3 км/сек.

Ранее Сергей Шойгу оценил необходимость размещения «Орешника» в Белоруссии.