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В Германии назвали главную ошибку в отношении России

Вадефуль: ФРГ очень долго полагалась на соглашения с Россией и «Северные потоки»
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что внешняя политика Берлина слишком долго полагалась на «поиск соглашения» с Россией и инфраструктурные проекты вроде газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова приводит газета Neue Osnabrücker Zeitung.

«В период, непосредственно последовавший за незаконной аннексией Крыма, внешняя политика Германии в целом слишком долго полагалась на поиск соглашения с путинской Россией, а также слишком долго поддерживала совместные проекты, такие как «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сказал Вадефуль.

Министр признался, что в свое время поддерживал этот курс, но теперь осознал, что он был «ошибочным».

До этого Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжит оставаться одним из главных союзников Украины и будет поддерживать Киев, пока Россия не прекратит конфликт.

Он также заявлял, что на посту главы внешнеполитического ведомства будет сохранять курс на полную поддержку Украины. Политик придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее еврокомиссар по обороне заявил, что Россия «не добьется больших побед».

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