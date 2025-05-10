Еврокомиссар Кубилюс: ситуация не выглядит так, что Россия добьется больших побед

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс утверждает, что ситуация в конфликте на Украине якобы выглядит так, что Россия не сможет достичь «больших побед». Его слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Война сильно изменилась. Сейчас наибольшую роль играют БПЛА. Это то, что не дает возможности стороне, которая – как Россия – имеет больше ресурсов, существенно сдвинуть линию фронта», — порассуждал Кубилюс.

Он утверждает, что Россия якобы не так сильна, как заявляет. Еврокомиссар подчеркнул, что «оптимистично» смотрит в будущее Украины, поскольку она «может удержать позиции на фронте», а Запад – увеличить поддержку. Такое развитие событий может ускорить «справедливый мир», полагает политик.

Накануне Кубилюс отверг возможность «дружеских отношений» ЕС и России, поскольку Москва якобы является самой большой угрозой для континента. По утверждению политика, дружба с президентом России Владимиром Путиным якобы спровоцирует Кремль на агрессивную «внутреннюю и внешнюю политику», а также внесет смятение в ряды Запада.

Ранее премьер европейской страны заговорил о «нападении» России.