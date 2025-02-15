Объявлены дата и место проведения саммита БРИКС

Саммит БРИКС в 2025 году пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля

Следующий саммит БРИКС состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, написал в соцсети X глава МИД Бразилии Мауро Виейра.

Республика с 1 января является председателем БРИКС. В летнем мероприятии примут участие лидеры 20 стран, имеющих статус постоянных членов или партнеров. Виейра анонсировал принятие на саммите «очень важных решений» для развития сотрудничества государств-участников объединения и улучшения жизни их населения.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Последний саммит БРИКС состоялся в прошлом октябре в Казани. Там присутствовали пять новых членов организации, присоединившихся в январе 2024-го.

Ранее Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС.