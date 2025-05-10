Бразилия заинтересована построить АЭС совместно с Россией

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Россия является важным экономическим партнером Бразилии, ее власти намерены совместно заняться строительством малых атомных электростанций (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Россия остается важным партнером для Бразилии в сфере газа, нефти и строительства малых ядерных реакторов», — заявил он.

По его словам, это важный вопрос, так как — «это гарантия энергетической стабильности навсегда».

Также министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра сообщил, что заседание 12-й комиссии высокого уровня по сотрудничеству РФ и Бразилии может пройти уже в этом году.

Лула да Силва ранее заявил по итогам визита в Москву 9 мая, что его страна всегда будет сохранять память о Победе СССР над нацизмом. Лула да Силва подчеркнул, что мир не должен допустить возрождения нацизма.

Ранее президент Бразилии пообещал Путину приложить усилия к решению конфликта на Украине.