Президент Бразилии заявил, что его страна будет сохранять память о Победе СССР

Лула да Силва: Бразилия будет сохранять память о Победе СССР над нацизмом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил по итогам визита в Москву 9 мая, что его страна всегда будет сохранять память о Победе СССР над нацизмом. Его слова приводит ТАСС.

»Франция должна была принимать участие в праздновании, Германия также должна быть здесь. Вся Европа должна была быть здесь в этот день. В День Победы над нацизмом», — заявил он.

Президент Бразилии задался вопросом, как можно 9 мая критиковать страну, потерявшую 26 миллионов человек в Великой Отечественной войне.

По его словам Бразилия «и дальше будет отмечать День Победы».

Лула да Силва подчеркнул, что мир не должен допустить возрождения нацизма. Также Лула да Силва отметил, что Европа и ее союзники, в частности Япония, вновь встают на военные рельсы. Он назвал безумием темпы вооружения Запада.

Бразильский лидер посетил Москву в рамках празднования 80-летия Победы. В Кремле он провел ряд встреч, в том числе со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее в Израиле назвали парад Победы в Москве «демонстрацией силы».