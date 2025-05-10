Президент Бразилии призвал не допустить возрождения нацизма

Мир не должен допустить возрождения нацизма. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС.

«День Победы широко отмечается по всей России. Все мы должны нести ответственность за то, чтобы больше никогда такое зло, как нацизм, не появилось на нашей планете», — сказал он.

Также Лула да Силва отметил, что Европа и ее союзники, в частности Япония, вновь встают на военные рельсы. Он назвал безумием темпы вооружения Запада.

Бразильский лидер посетил Москву в рамках празднования 80-летия Победы. В Кремле он провел ряд встреч, в том числе со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

8 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейским странам, помогающим неонацистам, стоит помнить, чем закончилась история гитлеровской Германии в 1945 году.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз хочет открыто возобновить идеологию нацизма. По его словам, за попытки возрождения нацизма в Европе ответственны «руководители брюссельской бюрократии».

Ранее в Израиле назвали парад Победы в Москве «демонстрацией силы».