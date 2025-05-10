В Пакистане призвали не допустить «нарушения ядерного порога»

Министр Икбал: Пакистан не хочет, чтобы ядерный порог был нарушен

Власти Пакистана не хотят, чтобы в ходе эскалации конфликта с Индией был нарушен «ядерный порог». Об этом заявил министр планирования и развития Пакистана Ахсан Икбал в интервью The Guardian.

«Мы не хотим, чтобы ядерный порог был нарушен», — заявил он.

Министр подчеркнул, что для ударов по Индии были приняты «специальные меры», которые не позволили наносить удары по гражданским объектам.

До этого сообщалось, что высокопоставленные военные Индии и Пакистана провели первый после начала эскалации конфликта телефонный разговор. Отмечается, что в ходе разговора пакистанская сторона заявила о желании провести встречу с индийскими коллегами.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Ранее в индийских ВС заявили, что Пакистан перебрасывает войска для наступления на Индию.