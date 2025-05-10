Пакистан перебрасывает войска для наступления на Индию

Пакистан перебрасывает свои войска на передовые позиции, чтобы провести наступательную операцию и эскалацию обстановки на границе с Индией. Об этом заявил на брифинге представитель индийских Военно-воздушных сил полковник Виомика Сингх, передает ТАСС.

«Пакистанские военные перебрасывают свои войска на передовые позиции, что свидетельствует о наступательных намерениях с целью дальнейшей эскалации ситуации», — сказала военный.

До этого сообщалось, что пакистанская армия уничтожила аэродром в индийском городе Бхатинда, а также авиабазу в индийском городе Акхнур.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире был совершен террористический акт. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США предложили помощь в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.