Посол Украины поделился ожиданиями от визитов лидеров ЕС в Киев

Посол Макеев понадеялся, что Мерц во время визита в Киев пообещает оружие ВСУ

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев выразил надежду, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев пообещает ВСУ новое оружие. Его слова приводит телеканал N-tv.

«Я надеюсь», — сказал Макеев, отвечая на соответствующий вопрос о возможных поставках вооружений.

До этого бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что вопрос поставки Украине дальнобойных ракет Taurus станет лакмусовой бумажкой для будущего правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем, если он откажется передать оружие ВСУ, то это будет «полным провалом». Мельник отметил, что Фридрих Мерц регулярно обещал передать соответствующие ракеты Украине в случае вступления в должность.

10 мая французский президент Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли на Украину в рамках инициативы «коалиции желающих».

Ранее Макрон раскрыл, зачем лидеры ЕС прибыли в Киев.