Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Украины поделился ожиданиями от визитов лидеров ЕС в Киев

Посол Макеев понадеялся, что Мерц во время визита в Киев пообещает оружие ВСУ
close
ukrinform.net

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев выразил надежду, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев пообещает ВСУ новое оружие. Его слова приводит телеканал N-tv.

«Я надеюсь», — сказал Макеев, отвечая на соответствующий вопрос о возможных поставках вооружений.

До этого бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что вопрос поставки Украине дальнобойных ракет Taurus станет лакмусовой бумажкой для будущего правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем, если он откажется передать оружие ВСУ, то это будет «полным провалом». Мельник отметил, что Фридрих Мерц регулярно обещал передать соответствующие ракеты Украине в случае вступления в должность.

10 мая французский президент Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли на Украину в рамках инициативы «коалиции желающих».

Ранее Макрон раскрыл, зачем лидеры ЕС прибыли в Киев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами