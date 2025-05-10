Лидеры Франции, Польши, ФРГ и Великобритании прибыли на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли в Украину. Кадры со встречей политиков на вокзале Киева опубликовал «Униан».

По данным агентства DPA, лидеры стран прибыли в украинскую столицу на переговоры с Владимиром Зеленским. Представителей европейских государств встретили глава ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Президент Франции на своей странице в соцсети Х опубликовал совместную фотографией с Мерцем, Стармером и Туском на фоне государственных флагов.

Накануне Макрон заявил о своем стремлении «построить прочный и длительный мир» на Украине. Он также осудил Россию якобы за «исторический ревизионизм».

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин полностью поддерживает мирное урегулирование на Украине при помощи дипломатии, несмотря на то, что для этого осталось не так много возможностей.

Как пояснил глава пресс-службы Кремля, Путин поддерживает идею продолжительного перемирия с Украиной, однако считает, что при обсуждении этого вопроса необходимо учитывать детали. Например, как отметил Песков, Россия не согласится на перемирие, если Запад продолжит поставки оружия на Украину.

Ранее Макрон заявил, что ждет от России согласия на перемирие.