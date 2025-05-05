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Украинский дипломат призвал «забыть о надеждах» на Мерца, если он не даст Taurus ВСУ

Экс-посол в ФРГ Мельник: если Мерц не даст Taurus ВСУ, это будет полным провалом
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Wolfgang Rattay/Reuters

Вопрос поставки Украине дальнобойных ракет Taurus станет лакмусовой бумажкой для будущего правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем, если он откажется передать оружие ВСУ, то это будет «полным провалом». Об этом заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью «РБК-Украина».

Он указал, что последние опросы в ФРГ показывают, что большинство немцев выступают против передачи Taurus Киеву. Дипломат объяснил это тем, что канцлер Олаф Шольц и его правительство «запугали» граждан.

Мельник также отметил, что Фридрих Мерц регулярно обещал передать соответствующие ракеты Украине в случае вступления в должность.

«Конечно, сейчас он может прикрыться и позицией СДПГ, и общественным мнением, отказав Украине. Если же это произойдет, можно будет забыть обо всех надеждах на то, что Мерц действительно способен стать лидером Европы и всего свободного западного мира. Это будет настоящий провал», — сказал Мельник.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава «Союза за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией. 14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее Песков рассказал, что определит отношение Кремля к новому канцлеру ФРГ.

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