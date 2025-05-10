В Германии поприветствовали курс Мерца по конфликту на Украине

Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген похвалил канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его правительство за выбранный курс по конфликту на Украине. Об этом пишет газета Rheinische Post.

По его словам, правительство ФРГ посылает «правильные сигналы». Хойсген указал, что совместный подход «в тесном сотрудничестве с Францией, Польшей и Великобританией» является «правильным». Такое развитие событий показывает силу и единство Европы, утверждает эксперт.

Хойсген также напомнил, что Мерц обещал поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине совместно с партнерами, в то время как его предшественник Олаф Шольц отвергал передачу этих вооружений Киеву.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в рамках конфликта на Украине и полноценные переговоры. Политик призвал Москву «наконец-то встать на путь настоящих мирных переговоров».

Ранее новый глава МИД Германии сделал заявление об Украине.