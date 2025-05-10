В Британии сочли визит Си Цзиньпина в Россию сигналом по конфликту на Украине

Визит председателя КНР Си Цзиньпина на парад Победы в Москву стал «большим символическим моментом» и якобы показал, что Китай «снимает барьеры» в отношении конфликта на Украине. Такое мнение высказал британский аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News.

«И участие в параде Победы — очень большой символический момент», — сказал Кларк.

По его словам, для президента России Владимира Путина стало «большим плюсом» встретиться с лидером Китая в Москве. Эксперт напомнил, что Си Цзиньпин подчеркивал нейтральную позицию Пекина в конфликте на Украине, однако теперь это якобы изменилось.

«Никто в остальном мире на самом деле в это не верил (что Китай занимает нейтральную позицию. – прим. ред.), и теперь он ясно дал это понять», — считает Кларк.

8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. После подписания совместных документов лидер РФ заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления.

9 мая Си Цзиньпин посетил парад в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли китайские военные.

Ранее Арестович счел, что Путин и Си Цзиньпин «передавят Трампа и Украину».