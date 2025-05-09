Китайские военные принимали участие в параде Победы на Красной площади

В Москве в параде Победы участвовали военные китайской армии

Военные Китайской народной республики (КНР) принимали участие в параде Победы в Москве. Трансляцию вел Первый канал.

«Мимо трибун торжественным маршем проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китайской народной республики», — сказал ведущий.

Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался в Москве в 10 утра и завершился примерно в 11 часов.

По центру столицы прошла старая и модернизированная военная техника. В состав механизированной колонны вошли 183 единицы техники, например, пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы противовоздушной обороны С-400 и другая техника.

Также во время парада над Москвой пролетели самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

Ранее сообщалось, что участвующую в параде Победы военную технику отправят на СВО.