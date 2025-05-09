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Арестович считает, что Путин и Си Цзиньпин «передавят Трампа и Украину»

Арестович заявил, что Путин и Си Цзиньпин передавят Трампа и Украину
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Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве свидетельствует о планах России и Китая «передавить» президента США Дональда Трампа и Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что Си назвал Путина союзником в создании нового мирового порядка и подтвердил общую позицию по урегулированию конфликта на Украине. Также стороны договорились углублять отношения в разных сферах, включая военную, и противостоять политике США.

Арестович расценил это как «пощечину Трампу», отметив, что Путин и Си не намерены отказываться от существующей международной системы, в отличие от Трампа. Он добавил, что США не смогут изменить мировой порядок с помощью санкций или тарифов, а война с Россией, поддержанной Китаем, невозможна.

Арестович заявил, что для Трампа Украина — это «токсичный актив», в то время как для России — «священная рана». Он предполагает, что конфликт будет продолжаться, несмотря на возможные перемирия, и Украина будет истощаться.

8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. После подписания совместных документов лидер РФ заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления.

9 мая Си Цзиньпин посетил парад в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли китайские военные.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина и попрощался с ним.

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