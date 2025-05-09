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Макрон ждет от России согласия на перемирие

Макрон заявил, что ожидает от России согласия на временное прекращение огня
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили конфликт на Украине и его урегулирование. Об этом французский лидер написал на странице в соцсети Х.

Макрон сообщил, что поприветствовал призыв Трампа к безусловному 30-дневному прекращению огня. Он также утверждает, что необходимо работать над прекращением огня «без притворства и маневров, направленных на затягивание времени».

«Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США», — написал Макрон.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в рамках конфликта на Украине и полноценные переговоры.

Ранее стало известно, что Макрон и Туск намерены предложить новые инициативы по Украине.

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