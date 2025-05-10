В РФ назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине

Быстрицкий: Россия может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине

Российская сторона может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине, если это не будет угрожать ее безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

«Без новых контуров глобальной безопасности устойчивых решений быть не может. В других условиях любой военный контингент — фактор риска. О паритете времен холодной войны говорить не приходится», — заявил он.

По словам Быстрицкого, оптимальным вариантом для России является включение мирных соглашений в большой международный договор о безопасности в Европе.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник во французском дипломатическом ведомстве писало, что европейские страны и США завершают разработку предложения о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине.

Как отмечает источник, в случае отказа России от перемирия западные страны введут новые санкции. Окончательное согласование документа планируется провести в выходные на встрече «коалиции желающих» в Киеве.

Ранее посольство США в Киеве предупредило о риске массированной воздушной атаки.