Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине

Быстрицкий: Россия может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская сторона может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине, если это не будет угрожать ее безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

«Без новых контуров глобальной безопасности устойчивых решений быть не может. В других условиях любой военный контингент — фактор риска. О паритете времен холодной войны говорить не приходится», — заявил он.

По словам Быстрицкого, оптимальным вариантом для России является включение мирных соглашений в большой международный договор о безопасности в Европе.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник во французском дипломатическом ведомстве писало, что европейские страны и США завершают разработку предложения о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине.

Как отмечает источник, в случае отказа России от перемирия западные страны введут новые санкции. Окончательное согласование документа планируется провести в выходные на встрече «коалиции желающих» в Киеве.

Ранее посольство США в Киеве предупредило о риске массированной воздушной атаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами