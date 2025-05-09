Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство США в Киеве предупредило о риске массированной воздушной атаки

Посольство США в Киеве сообщило об угрозе массированной атаки в ближайшие дни
close
Gleb Garanich/Reuters

Посольство США в Киеве распространило экстренное предупреждение для граждан США, находящихся на Украине. Согласно сообщению дипмиссии, в ближайшие дни существует угроза серьезной воздушной атаки, которая может произойти в любой момент.

«Рекомендуем гражданам США незамедлительно укрываться при объявлении воздушной тревоги. Убедитесь, что у вас есть доступ к безопасным помещениям и необходимым средствам связи», — подчеркнули в посольстве.

Точные сроки и цели потенциальной атаки не уточняются.

8 мая пресс-служба Кремля заявила, что инициатива президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на Украине в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вступила в силу. Режим прекращения огня ввели в 00:00 мск 8 мая, он продлится до 00:00 мск 11 мая.

Российскому военному командованию поручено определить приоритетные цели в Киеве для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций со стороны Украины в Москве на День Победы, утверждают каналы Mash и Baza. При этом в Кремле заявили, что отменять запланированное перемирие в Москве не собираются. По данным газеты The Washington Post, на Украине считают маловероятной атаку ВСУ на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турецкий журналист назвал угрозы Зеленского признаком конца его политической эпохи.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами