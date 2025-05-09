Посольство США в Киеве предупредило о риске массированной воздушной атаки

Посольство США в Киеве распространило экстренное предупреждение для граждан США, находящихся на Украине. Согласно сообщению дипмиссии, в ближайшие дни существует угроза серьезной воздушной атаки, которая может произойти в любой момент.

«Рекомендуем гражданам США незамедлительно укрываться при объявлении воздушной тревоги. Убедитесь, что у вас есть доступ к безопасным помещениям и необходимым средствам связи», — подчеркнули в посольстве.

Точные сроки и цели потенциальной атаки не уточняются.

8 мая пресс-служба Кремля заявила, что инициатива президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на Украине в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вступила в силу. Режим прекращения огня ввели в 00:00 мск 8 мая, он продлится до 00:00 мск 11 мая.

Российскому военному командованию поручено определить приоритетные цели в Киеве для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций со стороны Украины в Москве на День Победы, утверждают каналы Mash и Baza. При этом в Кремле заявили, что отменять запланированное перемирие в Москве не собираются. По данным газеты The Washington Post, на Украине считают маловероятной атаку ВСУ на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турецкий журналист назвал угрозы Зеленского признаком конца его политической эпохи.