Лукашенко считает, что Запад готовится к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранные оппоненты, не скрываясь, готовятся к войне, и им невыгодно сохранение памяти о подвиге СССР в Великую Отечественную войну. Его слова приводит агентство БелТА.

«Почему из-за границы подсказывают: «Хватит, хватит»? Чтобы выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая является примером для нас сейчас», — заявил он.

По словам Лукашенко, специальная военная операция РФ на Украине является лишь прологом будущего конфликта.

До этого Лукашенко заявил, что борьба за умы в мировых СМИ может перерасти в горячую войну.

При этом Лукашенко назвал обнадеживающим продолжение дискуссий в СМИ и борьбы за историческую память. По его словам, эта борьба ведется, чтобы показать детям, что в случае начала такой войны нужно «сражаться за свои землю, семьи, детей так, как сражались они [участники Великой Отечественной войны], не жалея жизни».

Ранее Лукашенко порадовался, что в Белоруссии не летают беспилотники.