Лукашенко обвинил ЕС в трансформации в «тоталитарный военный блок»

Лукашенко: ЕС превратился в тоталитарный блок с реваншистскими настроениями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в честь Дня Победы в Минске заявил, что Евросоюз, изначально создававшийся как экономическо-политический союз, превратился в «тоталитарный военный блок с реваншистской повесткой». Его слова передает РИА Новости.

По его словам, Брюссель целенаправленно милитаризует восточные границы НАТО, используя территории Польши и государств Балтии как плацдармы для потенциальной агрессии.

Белорусский лидер отметил, что страны союза планируют увеличить военные расходы до 3% ВВП, что свидетельствует о подготовке к конфронтации. По словам Лукашенко, Польша и Литва намерены установить минно-взрывные заграждения на рубежах с Белоруссией и Россией, усиливая региональную напряженность.

В год 80-летия Победы Лукашенко призвал не забывать уроки Второй мировой войны и назвал действия ЕС «возрождением европейского фашизма».

Глава государства подчеркнул, что Минск остается приверженцем мира, но будет укреплять оборонный потенциал.

«Мы сделаем все необходимое для защиты суверенитета. Наша армия готова гарантировать безопасность границ», — заявил он, добавив, что «мирная риторика не означает слабость».

Лукашенко во время своего визита в Москву 9 мая провел много времени в общении с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко назвал прошедший парад Победы лучшим в истории России.