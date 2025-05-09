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Стубб: в идеале перемирие на Украине может быть достигнуто в выходные

Стубб: перемирие на Украине возможно заключить уже в выходные
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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Коалиция стран, поддерживающих Украину, заявила о возможности достижения временного прекращения огня уже в ближайшие выходные. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что переговоры по этому вопросу находятся на финальной стадии, передает Yle Novosti.

Однако, если соглашение не будет подписано, 10 мая запланирована экстренная видеоконференция участников коалиции. На ней обсудят новые санкционные меры против России, включая ужесточение ограничений в финансовом и энергетическом секторах.

«В идеале перемирие на Украине может быть достигнуто в выходные», — сказал Стубб.

Инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Великой Победы вступила в силу в четверг, 8 мая. Перемирие, объявленное из гуманитарных соображений, действует с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Согласно решению Путина, все боевые действия на этот период приостанавливаются. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее на Западе назвали президента Финляндии Стубба вассалом США.

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Переговоры о мире на Украине
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