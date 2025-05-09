Мерц заявил о надежде на достижение соглашения о прекращении огня на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Мерц подчеркнул, что полностью согласен с инициативой президента США Дональда Трампа по 30-дневному прекращению огня, а также добавил, что эту позицию разделяют правительства Франции, Великобритании и Польши.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что коалиция стран, поддерживающих Украину, заявила о возможности достижения временного прекращения огня уже в ближайшие выходные.

Инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Великой Победы вступила в силу в четверг, 8 мая. Перемирие, объявленное из гуманитарных соображений, действует с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Согласно решению Путина, все боевые действия на этот период приостанавливаются. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

Ранее Мерц выступил за быстрое прекращение боев на Украине.