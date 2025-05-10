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Премьер Словакии пообещал наложить вето на запрет импорта энергоресурсов из РФ

Фицо: Словакия готова наложить вето на запрет поставок энергоресурсов из РФ
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Nadja Wohlleben/Reuters

Словакия готова использовать право вето на запрет поставок российских энергоресурсов в страны Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов. Если будет принято решение, что будут голосовать не единогласно, а большинством, тогда крупные государства примут свое решение», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что санкции, введенные против России, не работают. По его словам, рестрикции наносят вред Евросоюзу.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Фицо и президента Сербии Александара Вучича на Парад Победы в Москву является актом героизма, на который пошли политики, несмотря на оголтелое давление. Представитель Кремля добавил, что намерения политиков, которые приехали в Москву, чтобы почтить память предков, заслуживают самой высокой оценки.

Ранее Путин обратил внимание на походку премьер-министра Словакии.

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