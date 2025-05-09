Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо и счел ее спортивной. Об этом сообщает РИА Новости.

«У вас прямо такая спортивная походка», — сказал Путин с улыбкой в ходе рукопожатия с Фицо в Кремле.

Общение лидеров «на ногах» произошло после торжественного приема от имени президента РФ. Он был организован в честь глав зарубежных делегаций, прибывших в российскую столицу на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Премьер Словакии спросил у российского лидера, встретятся ли они позже, на что Путин ответил утвердительно.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приезд Фицо и президента Сербии Александара Вучича в Москву. Он назвал их поступок актом героизма, на который пошли политики, несмотря на оголтелое давление.

Ранее Фицо оценил роль СССР в победе над фашизмом.