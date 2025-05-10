Трамп требует от обеих сторон идти к мирному урегулированию на Украине

Россия и Украина вместе должны работать над завершением конфликта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга, передает ТАСС.

«У меня есть послание для обеих сторон: прекратите эту войну. Мы теряем по 5 тыс. военнослужащих в неделю, российских и украинских военнослужащих, и других людей, между прочим. И я говорю: завершите эту глупую войну. Это мое послание для обеих сторон», — заявил Трамп на брифинге.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметное обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учета нюансов.

Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Мерц отметил, что «мяч сейчас на стороне Москвы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине.