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В ЕП прокомментировали отказ стран Прибалтики пустить политиков в РФ

Депутат ЕП Блага: отказ пустить самолет Фицо в Москву противоречит нормам ЕС
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Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага подверг критике решение стран Балтии запретить пролет над своей территорией самолету с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, направлявшимся в Москву, назвав его противоречащим нормам Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

»Эстония, Латвия и Литва решили, что они не разрешат нам — я имею в виду премьер-министра Фицо и его делегацию — пролететь через их территорию. Это просто смешно. Это противоречит всем правилам Европейского союза, НАТО и другим нормам. Они просто сказали «нет», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что из-за этого запрета делегации пришлось изменить маршрут и лететь через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению, увеличив время в пути с двух до шести часов.

До этого издание The Washington Post написало, что присутствие мировых лидеров на параде Победы стало «провалом» для Запада и победой для российского руководства. В статье отмечается, что президент России Владимир Путин «демонстрирует свою победу» присутствием не менее двух десятков мировых лидеров

Песков назвал актом героизма приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы.

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