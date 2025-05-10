Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте

Путин президентам Кубы и Венесуэлы: мы в контакте

Президент России Владимир Путин пообещал своим коллегам из Кубы и Венесуэлы Мигелю Диас-Канелю и Николасу Мадуро оставаться с ними в контакте. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Кубы Диас-Канель присутствовал на параде в честь 80-летия Победы и позже стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы.

Также Путин поблагодарил президента Венесуэлы Мадуро за участие в юбилейных мероприятиях к 80-летию Победы.

«Мы остаемся в контакте и продолжим работу», — заявил Путин.

До этого Путин на арабском языке выразил благодарность главе Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси за поздравления с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Лидер Египта прилетел в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он вместе с другими зарубежными лидерами посетил парад на Красной площади.

Ранее в Британии сравнили празднование Дня Победы в Москве и Киеве.