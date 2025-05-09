Путин поблагодарил лидера Египта на арабском за поздравление с Днем Победы

Путин на арабском поблагодарил главу Египта Ас-Сиси за поздравление с 9 Мая

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси на арабском языке за поздравления с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Шукран [спасибо]», — ответил российский лидер, подчеркнув теплоту отношений между странами.

В канцелярии президента Египта сообщили, что в ходе встречи в Москве Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин обсудили ситуацию в ряде стран, включая Сирию, Ливию и Судан, а также конфликт на Украине. В заявлении канцелярии подчеркивается, что в ходе переговоров президент Египта выразил позицию, заключающуюся в приверженности дипломатическому разрешению международных кризисов.

Лидер Египта прилетел в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он вместе с другими зарубежными лидерами посетил парад на Красной площади.

Ранее Ас-Сиси и Путин оценили возможность увеличения турпотока из России в Египет.