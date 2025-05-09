Журналист турецкого издания Aydınlık Джейхун Маммадоглу в своей статье раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от трехдневного перемирия, предложенного Россией, и угрозы в адрес иностранных гостей парада Победы в Москве.

По мнению автора, такие действия подрывают общее историческое наследие Украины и России и приближают политический крах Зеленского.

Маммадоглу назвал заявления Зеленского «завуалированной и беспрецедентной угрозой», сравнив их с речью нацистского лидера.

«Трудно предсказать, чего ждать от Украины в нынешних условиях», — отметил журналист, подчеркнув, что подобная риторика противоречит здравому смыслу.

Особое внимание автор уделил символическому значению предложенного Москвой перемирия. По его мнению, принятие этой инициативы могло бы стать шагом к признанию общей победы над нацизмом и основой для диалога о мире. Однако Зеленский, отвергнув перемирие, «в очередной раз пренебрег общим историческим достоянием и показал, что не готов к прекращению конфликта».

Маммадоглу считает, что действия украинского лидера выходят за рамки локального противостояния и угрожают глобальной стабильности.

«Его риторика воплощает угрозу миру во всем мире, что может ускорить конец его политической карьеры», — резюмировал журналист.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по Параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая президент Украины отвергнул предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Парад Победы.

Ранее французский политик заявил, что Зеленский «потрясен» парадом Победы в Москве